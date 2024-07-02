وزارة الإسكان تعلن عن شروط الاستفادة من الدعم السكني لعام 1446 وتحدد موعد صرفه

تلقت وزارة الإسكان العديد من الاستفسارات حول كيفية التقديم للحصول على الدعم السكني لعام 1446، وقد حرصت الوزارة على الرد على جميع استفسارات المواطنين بهذا الشأن، وأشارت إلى وجود مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المقدم حتى يتم قبول طلبه للدعم السكني، الذي يعد واحدا من أبرز برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تمكين جميع المواطنين من الحصول على مسكن مناسب وحياة كريمة وهادئة.

شروط التقديم على الدعم السكني 1446

حددت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب تلبيتها لكي يتم صرف الدعم السكني للمتقدم وقبول طلبه، وهذه الشروط هي كالتالي:

يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية أو يملك إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 سنة.

ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ثمينة مسجلة باسمه.

ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم حكومية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم على الدعم السكني 1446

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أنه يتم صرف الدعم السكني لجميع المستحقين ممن تتوافر فيهم جميع شروط الأهلية والاستحقاق بصفة دورية في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وتأخذ الوزارة في الاعتبار مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في السعودية، حيث يتم تقديم أو تأخير موعد صرف الدعم السكني بيوم واحد إذا تصادف مع يوم عطلة رسمية في السعودية، وتلتزم وزارة الإسكان بإبلاغ المستفيدين بموعد صرف الدعم السكني، ولتقديم طلب للحصول على الدعم السكني عليك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة الإسكان.

إدخال المعلومات المطلوبة، وهي اسم المستخدم ورقم الهوية.

حدد رقم الدفعة التي ترغب الاستعلام عنها.

إكمال البيانات المطلوبة.

مراجعة الشروط والأحكام وقبولها.

إرسال طلب التقديم.

موعد صرف الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني والذي قد تم تحديده سابقا من قبل الوزارة، وأوضحت الوزارة في بيان سابق أن الدعم السكني يتم صرفه شهريا في موعد ثابت من كل شهر ميلادي، إذ سيتم الصرف في يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي.