ضجة كبرى.. من هي دانا آدم زوجة حسام حسن ويكيبيديا.. اعرف التفاصيل كاملة

من هي دانا آدم زوجة حسام حسن ويكيبيديا، في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل حول شخصية دانا آدم، التي أصبحت موضوعًا للعديد من التساؤلات والاهتمام من قبل المواطنين، يأتي هذا الاهتمام بعد ظهورها المتكرر بجانب حسام حسن، مما أثار الكثير من الجدل والتكهنات حول علاقتهما هذا الظهور المستمر في الصور مع حسام حسن جعل الناس يتساءلون بكثرة عن هوية دانا آدم وما الذي يربطه باللاعب الشهير.

من هي دانا آدم زوجة حسام حسن ويكيبيديا

نقدم لكم هنا سيرة ذاتية مفصلة من هي دانا آدم زوجة حسام حسن ويكيبيديا بعد البحث الشامل الذي أجراه الكثيرون حولها:

دانا آدم التي تعود أصولها إلى محافظة الإسكندرية هي خريجة أكاديمية الفنون الجميلة حيث تمتلك خلفية تعليمية في المجال الفني تزوجت دانا من حسام حسن في عام 2015، على عكس ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول عام 2018.

بعد زواجها رزقت دانا لطفلين أكبرهما هو ابنتها “آن” البالغة من العمر 6 سنوات تليه آمر الذي يبلغ نفس العمر على الرغم من أنها انفصلت عن حسام لفترة قصيرة إلا أنها عادت إليه بعد مرور 10 أيام فقط.

دانا معروفة بنشرها المستمر للصور والفيديوهات التي تجمعها بزوجها الذي يشغل منصب مدير المنتخب الفني لمنتخب مصر تظهر هذه الصور والفيديوهات بانتظام عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مما يجعلها محط أنظار الجمهور والإعلام.

اعتقال دانا آدم زوجة مدرب منتخب مصر حسام حسن

تم اعتقال دانا آدم، زوجة مدرب منتخب مصر حسام حسن حسب تقارير من جهات حقوقية مصرية الأنباء المتناقلة تشير إلى تضارب حول وضعها القانوني وما إذا كانت لا تزال تحت الاحتجاز أم لا.

وأفادت شبكة حقوق الإنسان المصرية بأن نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع دانا آدم بتهمة نشر أخبار كاذبة خاصة بعد انتقادها للأوضاع الاقتصادية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي في مصر، وتم نشر هذه التفاصيل على منصة إكس التابعة للشبكة.

توضح التقارير أنه جرى إجراء التحقيقات اللازمة مع دانا آدم في إطار القضية رقم 1810 لسنة 2024، حيث تواجه تهماً تتعلق بنشر أخبار زائفة حول انقطاع التيار الكهربائي والانضمام إلى منظمة غير قانونية، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير قانونية.