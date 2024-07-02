إيداع نقدي 18,000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأقساط ميسرة بدون فوائد بنكية للعمل الحر عبر بنك التسليف

بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية أتاح الفرصة لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور في دولة السعودية حيث وفر لهم برنامج تمويل الضمان الاجتماعي في المملكة بدون فوائد بنكية إضافية تبدأ من 18,000 ريال كما يمكن الحصول على التمويل النقدي بفترة سداد مرنة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 40 شهر لدى بنك التنمية الاجتماعية في عموم السعودية.

إيداع نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لدى بنك التسليف

وفر بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي المطور بدون فوائد أي بدون هامش ربح للتشجيع على العمل في دولة السعودية كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد ميسرة ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية فقط لا غير.

كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 40 شهر فقط لا غير.

كذلك توفير أثبات وثيقة العمل الحر للنساء والرجال من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

توفير العنوان الوطني السعودي للعميل المتقدم لدى بنك التنمية الاجتماعية.

السن المناسب للتقديم يبدأ من 18 عام للحصول على هذا المنتج التمويلي لدى بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

برنامج قرض الضمان الاجتماعي