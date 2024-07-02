“التأمينات الاجتماعية”.. هل أيام الإجازات تحتسب ضمن مدة الاشتراك وكيفية الاستعلام عن هذه المدة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن احتساب أيام الإجازات والعطلات الرسمية كجزء من مدة الاشتراك مع الالتزام بدفع جميع الاشتراكات، ويأتي ذلك لضمان الحفاظ على التغطية التأمينية والعلاقة التعاقدية، وذلك حرصا من المؤسسة على حصول المواطن على كامل حقوقه، كما يمكن الاستعلام عن ذلك بشكل إلكتروني.

كيفية احتساب أيام الإجازات ضمن فترة الاشتراك

وفقًا للضوابط الأساسية التي وضعتها هيئة المؤسسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فإن الهيئة تسعى إلى احتساب أيام الإجازات والعطلات الرسمية ضمن فترة الاشتراك، وذلك لتجنب أي خلافات بين الأطراف أو مع المؤسسة، كما أكدت على أهمية أن يكون كل مشترك وصاحب عمل على دراية بالتفاصيل والقواعد الموضوعة.

كيفية التحقق من مدة الاشتراك باستخدام رقم الهوية الوطنية

تسعى هيئة المؤسسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بجد لتقديم الأفضل للمواطنين فيما يتعلق باحتساب أيام الإجازات ضمن فترة الاشتراك، وذلك بهدف ضمان كافة حقوق مواطنيها، ووضعت مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن مدة الاشتراك باستخدام رقم الهوية، ويمكن الاستعلام بالخطوات التالية:

الوصول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

تعبئة كافة المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها والتأكد من دقتها.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم، وكذلك الرمز المرئي للتحقق من الهوية.

اختيار أيقونة التأكيد لاستكمال العملية.

ستعرض لك تفاصيل فترة الاشتراك بعد الانتهاء من عملية التحقق، إلى جانب إظهار حالة الاشتراك إذا كان نشطا أم لا، وبعض التفاصيل المتعلقة برقم الاشتراك والحالة الحالية للعمل.

كيفية التعرف على رقم الضمان الاجتماعي

يمكنك معرفة رقم التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، من خلال اتباع الخطوات التالية: