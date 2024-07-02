رابط www.azhar.eg تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري وذلك للعام الدراسي الجديد 2024/2025 تم اتخاذ قرار تقديم الطلبات إلكترونياً لتسهيل العملية على المواطنين الراغبين في تسجيل أبنائهم مما يساهم في توفير الوقت والجهد عليهم ويضمن تجربة سلسة ومرنة شهدت بوابة الأزهر الشريف إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور الذين يطمحون في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي الأزهري حيث أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لهم تقديم الطلبات بسهولة ويسر.

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري

للتقديم على الصف الاول الابتدائي الازهري يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً زيارة الموقع الرسمي للأزهر الشريف على الإنترنت.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين على المستخدم الانتقال إلى قسم خدمات الأزهر الشريف.

هنا يتم اختيار خدمة التقديم للصفوف التعليمية.

يجب تحديد خيار التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري.

يتعين على المستخدم إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وعناية لضمان صحة المعلومات المقدمة.

بعد إدخال البيانات، يجب النقر على خيار تقديم طلب التسجيل لإتمام العملية.

بعد الانتهاء من التسجيل يتعين على المستخدم طباعة الطلب لتقديمه في المدرسة أو المعهد الأزهري المطلوب.

شروط التقديم للصف الاول الازهري

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024/2025 تتضمن مجموعة من المعايير والإجراءات التي يجب على أولياء الأمور الالتزام بها لضمان قبول طلبات تسجيل أبنائهم في المعاهد الأزهرية هذه الشروط تتضمن: