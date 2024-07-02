مسابقة الحلم لكل الدول اشترك مع مصطفى الآغا بالرسائل النصية الملايين في إنتظار

تعتبر مسابقة الحلم هدف يتطلع إليه الملايين من المتابعين في العالم العربي، حيث تعد واحدة من أبرز برامج المسابقات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، تقدم هذه المسابقة جوائز مالية ضخمة للفائزين المحظوظين، تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى التي يمكن أن تغير حياة الفائزين بشكل جذري.

مسابقة الحلم

نظرا لأهمية وحجم مسابقة الحلم باعتبارها من أبرز المسابقات في المنطقة العربية، يسعى العديد من المواطنين في مختلف الدول العربية لمعرفة كيفية التسجيل والمشاركة في مسابقة الحلم لعام 2024، والتي تهدف إلى تحقيق أحلام المشاركين، وقد اجتذبت مسابقة الحلم اهتمام من الناس من مختلف أنحاء العالم، ولذلك يمكن للجميع في أي مكان الاشتراك فيها من خلال MBC، وقد جاءت خطوات المشاركة في مسابقة الحلم على النحو التالي:

البحث عن رقم الاشتراك الخاص بالدولة التي يقيم فيها.

إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة (حلم) أو (dream)، إلى الرقم المحدد لبلده.

يقوم أحد المسؤولين في البرنامج بإرسال رسالة إليك لتأكيد اشتراكك.

يتم استقبال بعض الأسئلة وتقديم الإجابات الصحيحة لها.

الانتظار حتى يتم الإعلان عن الفائز في البرنامج

شروط مسابقة الحلم

لزيادة فرصك في الفوز في مسابقة الحلم لعام 2024، يجب عليك الامتثال للشروط التالية:

تكون مواطن أو مقيم في أحد البلدان المشاركة في المنافسة.

قد بلغت سن الرشد وفقا للقوانين السارية في دولتك.

يجب عليك ألا تكون موظف في الشركة المنظمة أو قريب مباشر لأي من موظفي الشركة.

مواعيد سحب مسابقة الحلم 2024

أعلنت إدارة مسابقة الحلم مؤخرا عن الموعد الرسمي لسحب مسابقة الحلم لعام 2024 بكل سهولة، وكما يلي: