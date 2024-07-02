بأسرار المطاعم والفنادق .. طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري بطعم لذيذ

‎يتمتع طبق المكرونة وايت صوص بالجمبري بمذاق فاخر علاوة على القيم الغذائية العالية التي يتمتع بها الجمبري، ويعد ذلك الطبق من الأطباق الرئيسية في قائمة الطعام في المطاعم ويكثر الطلب عليه بشكل دائم، وتتمكن ربة المنزل من تحضيره بنفس جودة الجاهز وذلك من خلال اتباع الفقرات التالية.

مقادير عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري

تتمثل مقادير الوصفة في النقاط التالية:

‎كيس مكرونة فتوتشيني.

نصف كيلو جرام جمبري منزوع القشر.

٣ فصوص توم.

10 جرام زبدة مذابة.

ربع كوب كريمة طهي.

كوب لبن كامل الدسم.

‎20 جرام كزبرة خضراء.

10 جرام دقيق.

5 جرام صغيره بابريكا.

3 جرام ملح.

3 جرام كمون مطحون.

‎60 جرام جبنة شيدر

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري

يتم تحضير تلك الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية وهي خطوات مضمونة من حيث النتيجة في حال الالتزام بالمقادير السابقة