Pdf نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024 الدور الأول

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء الصف السادس الاعدادي في مختلف محافظات العراق، حتى أن هذه المرحلة الدراسية تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، لتحديد مسيرتهم التعليمية فيما بعد، على أن يخوضوا مرحلة الثالث متوسط، بحيث يتم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة بشكل فوري، حتى يتم الإنتهاء من كل هذه الإجراءات الخاصة بظهور النتائج، ويمكنك التعرف على الكشوفات لنتائج الصف السادس الإعدادي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول ستنتهي من نهاية الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى البدء في أعمال التصحيح ليتم الانتهاء منه في أقرب وقت، على أن يتم اعتماد كشوفات النتائج والعمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، وكذلك موقع نتيجة نت، التي سيسهل الحصول على الكشوفات الخاصة بعرض النتائج.

كيفية استخراج كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول

ولكي تقوم بعرض كشوفات نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-