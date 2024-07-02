طريقة عمل طاجن المكرونه بالفراخ مثل المطاعم وأفخم الفنادق 

يعد طاجن المكرونة بالفراخ من الطواجن المشبعة الشهية ذات الرائحة والنكهة المميزة، وهي من الطواجن المناسبة العزومات نظرا لسهولة التحضير وضمان النتيجة من حيث الطعم الجيد الذي يبهر الجميع، ويمكن التحضير لذلك الطاجن بخطوات سهلة ومفهومة يسهل تطبيقها وذلك من خلال تجهيز المقادير التالية توضيحها.

مقادير عمل طاجن المكرونه بالفراخ في المنزل

يتكون طاجن الفراخ بالمكرونة من المكونات التالية:

نصف شرائح فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

حبة فلفل أخضر.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

5 جرام من الكاري.

5 جرام كزبره ناشفه.

5 جرام فلفل اسود.

5 جرام بابريكا.

5 جرام سبع بهارات.

3 جرام ملح.

طريقة عمل طاجن المكرونه بالفراخ في المنزل

يتم تحضير تلك الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب للحصول على المذاق الشهي لذلك الطاجن: