طريقة عمل طاجن مكرونة باللحم المفروم من غير دهون بطريقة المحلات وبمذاق شهي ومشبع

تعدد وصفات طهي وتحضير المكرونة في المنزل، وتتمتع جميع الوصفات بمذاق مقبول وشهي يحبه الكبار والصغار، وقد تبحث الأمهات عن طريقة عمل طاجن المكرونة من غير دهون لتقديم وصفة صحية مشبعة تناسب الأطفال أو الأبناء بشكل عام وأيضا تتمتع بمذاق شهي ومقبول ومحبب، ولتحضير ذلك الطاجن يتم اتباع ما يلي من مقادير وخطوات.
مقادير عمل طاجن باللحم المفروم مكرونة من غير دهون
- كيس مكرونة فرن بوزن 400 جرام.
- 2 كوب عصير طماطم.
- 2 ملعقة توم مفروم.
- 20 مل خل طعام.
- معلقة سكر.
- 5 جرام ملح وفلفل أسود.
- فلفل أخضر بعدد حبة.
- 150 جرام لحمه مفرومة.
طريقة عمل طاجن مكرونة باللحم المفروم من غير دهون
يتم تحضير الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم تجهيز اللحمة المفرومة من خلال تعصيجها في طاسه ساخنة من دون زيوت.
- إضافة الفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود.
- إضافة ربع كمية عصير الطماطم وترك اللحمة على نار هادئة حتى تمام التسوية.
- تجهيز صلصة المكرونة من خلال وضع الثوم في طاسة ساخنة ثم إضافة عصير الطماطم والبهارات.
- ترك الطماطم حتى تصل إلى مرحلة التسبيك.
- بعد ذلك يتم سلق المكرونة في وعاء به ماء ساخن وقطرات من الزيت وملعقة من الملح.
- بعد سلق المكرونة يتم تصفيتها ثم تجهيز الطاجن.
- ترص المكرونة في قاع الطاجن بنصف الكمية.
- إضافة صلصة الطماطم أيضا بنصف الكمية.
- يتم إضافة باقي كمية المكرونة وباقي كمية الصلصة.
- وضع اللحم المفروم على سطح الطاجن.
- يدخل الطاجن الفرن لمدة 20 دقيقة.
- يقدم الطاجن ساخن.