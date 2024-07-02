طريقة عمل طاجن مكرونة باللحم المفروم من غير دهون بطريقة المحلات وبمذاق شهي ومشبع

تعدد وصفات طهي وتحضير المكرونة في المنزل، وتتمتع جميع الوصفات بمذاق مقبول وشهي يحبه الكبار والصغار، وقد تبحث الأمهات عن طريقة عمل طاجن المكرونة من غير دهون لتقديم وصفة صحية مشبعة تناسب الأطفال أو الأبناء بشكل عام وأيضا تتمتع بمذاق شهي ومقبول ومحبب، ولتحضير ذلك الطاجن يتم اتباع ما يلي من مقادير وخطوات.

مقادير عمل طاجن باللحم المفروم مكرونة من غير دهون

كيس مكرونة فرن بوزن 400 جرام.

2 كوب عصير طماطم.

2 ملعقة توم مفروم.

20 مل خل طعام.

معلقة سكر.

5 جرام ملح وفلفل أسود.

فلفل أخضر بعدد حبة.

150 جرام لحمه مفرومة.

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحم المفروم من غير دهون

يتم تحضير الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية: