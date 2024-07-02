فخ اوعي تقع فيه.. الموارد البشرية تعلن عن 7 فئات محظورة من الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1445

فئات محظورة من الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي المطور هو أحدى البرامج الداعمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وذلك لدعم الأسر المستحقة مع زيادة الأعباء المعيشية في الآونة الأخيرة فإن الأسر والمواطنين في المملكة أصبح يعانون من بعض الأعباء الاقتصادية لذلك فأن الضمان الاجتماعي المطور هو أحد البرامج الداعمة لها والتي تساعدهم على قضاء احتياجات الأسر المعيشية وقد أعلنت الموارد البشريه عن حظر سبع فئات من الحصول على الضمان الاجتماعي لهذا الشهر وهذا ما سنتعرف عليه معا فتابعونا.

فئات محظورة من الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1445

قد حددت وزارة الموارد البشرية عن فئات محظورة من الضمان الاجتماعي لهذا الشهر وقد جاءت تلك الفئات على النحو التالي:

الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين فارقوا الحياة.

المستفيدين الذين لديهم القدرة على العمل ولكنهم لا يرغبون في البحث عن طلب توظيف.

المستفيدين الذين قاموا بتقديم معلومات شخصية غير صحيحة.

المقيمين في مراكز الإيواء أو السجون.

المستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم على حساب الضمان الاجتماعي لمدة تزيد عن 30 يوما من تاريخ الإبلاغ.

أي مستفيد يفقد شرطا من شروط الأهلية الذي يحصل بموجبه على الضمان الاجتماعي.

الأشخاص الذين يتنازلون عن الضمان الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من دعم الضمان المطور

قد حددت وزارة الموارد البشرية عدد من الفئات المستحقة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور 1445 وقد جاءت هذه الفئات على النحو التالي:

السيدات من الأرامل والمطلقات.

السيدات التي فقدت زوجها وتعديل أبنائها.

اذا كان رب الأسرة مدمن مخدرات.

الذين وصلوا الى سن الشيخوخة وليس لديهم القدرة على العمل.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي 1445

حتى يتمكن المستفيدين من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور فإن وزارة الموارد البشرية وضعت عدد من شروط الاستحقاق والتي جاءت على النحو التالي: