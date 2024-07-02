طريقة عمل الكبدة في المنزل بطعم وهمي لا يقاوم على طريقة أشهر عربات الكبدة 

تتمتع الكبدة بقيم غذائية عالية ومفيدة للجسم حيث أنها تمتلك نسبة كبيرة من عنصر الحديد، وتفضل الأم تحضير الكبدة في المنزل لضمان الجودة والنظافة ولكن قد تتسبب طريقة الطهي الخاطئة في فقدان المذاق اللذيذ لذلك الطبق، لذا من خلال الفقرات التالية نوضح طريقة عمل الكبدة بمقادير دقيقة ومضبوطة وخطوات ناجحة للحصول على مذاق جيد.
مقادير عمل الكبدة في المنزل
تتمثل مقادير تلك الوصفة في النقاط التالية:
- نصف كيلو جرام من الكبدة.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقتين كل طعام.
- ملعقتي ثوم مفروم ناعم.
- 5 جرام فلفل أسود ناعم.
- 5 جرام كزبرة مطحونة.
- دقة فلفل رومي مع فلفل حار.
طريقة عمل الكبدة في المنزل
فيما يلي نوضح لربة المنزل الماهرة والمبتدئة أيضا كيف يتم طهي الكبدة وتسويتها بنفس مذاق الجاهزة تماما:
- في البداية يجب الإحاطة بعلم ربة المنزل بأن الكبدة لا يتم غسلها قبل الطهي.
- تقطيع الكبدة في صورة طولية باستخدام سكين أو مقص حاد.
- وضع الكبدة في مصفاة ضيقة ثم إضافة الثوم والخل والليمون وتركها حتى تتصفي.
- بعد ذلك يتم تسخين الزيت الغزير في الطاسة.
- يتم وضع الكبدة حتى يتغير لونها ويصبح داكن.
- رفع الكبدة من الطاسة.
- وضع الدقة الخاصة ب الكبدة في الزيت وتقليبها حتى الحصول على رائحة شهية ويبدأ القوام في الغليان.
- إضافة الكبدة أخرى والسماح لها بالغليان لمدة دقيقة مع تقليلها بشكل دائم
- رفع الكبدة من حرارة الموقد.
- توزيع الكبدة في الخبز الفينو مع مراعاة أن تكون ساخنة.
- تقدم مع الطحينة.