طريقة عمل الكبدة في المنزل بطعم وهمي لا يقاوم على طريقة أشهر عربات الكبدة 

تتمتع الكبدة بقيم غذائية عالية ومفيدة للجسم حيث أنها تمتلك نسبة كبيرة من عنصر الحديد، وتفضل الأم تحضير الكبدة في المنزل لضمان الجودة والنظافة ولكن قد تتسبب طريقة الطهي الخاطئة في فقدان المذاق اللذيذ لذلك الطبق، لذا من خلال الفقرات التالية نوضح طريقة عمل الكبدة بمقادير دقيقة ومضبوطة وخطوات ناجحة للحصول على مذاق جيد.

مقادير عمل الكبدة في المنزل

تتمثل مقادير تلك الوصفة في النقاط التالية:

نصف كيلو جرام من الكبدة.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كل طعام.

ملعقتي ثوم مفروم ناعم.

5 جرام فلفل أسود ناعم.

5 جرام كزبرة مطحونة.

دقة فلفل رومي مع فلفل حار.

طريقة عمل الكبدة في المنزل

فيما يلي نوضح لربة المنزل الماهرة والمبتدئة أيضا كيف يتم طهي الكبدة وتسويتها بنفس مذاق الجاهزة تماما: