استقبل قناة تنة ورنة Tinh Warna على العرب سات والنايل سات بجودة هائلة

زادت عمليات البحث في الوقت الحالي، عن التردد الجديد لقناة تنة ورنة أطفال، حتى أن قناة Tinh Warna تقوم بإذاعة العديد من الأفلام الكرتونية المميزة، والعمل على عرض البرامج الطفولية الأكثر تميزًا، وبث المحتوى الطفولي على مدار اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة على النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تنزيل التردد الجديد لقناة تنة ورنة أطفال 2024

قناة تنة ورنة هي واحدة من أبرز القنوات الطفولية التي تقوم بإذاعة وعرض المحتوى الطفولي على مدار اليوم دون توقف، وذلك بمختلف الأقمار الصناعية المتمثلة في النايل سات والعرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة تنة ورنة فهو النايل سات.

التردد الخاص يكون 11853.

معامل الترميز يتمثل في 27500.

استقطاب قناة تنة ورنة هو أفقي.

تردد قناة تنة ورنة 2024 العرب سات

تعمل القناة على إذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ما بين الأفلام الكرتونية المميزة والمسلسلات الطفولية التي يتم إذاعتها على مدار اليوم دون التوقف، كما جاء في البيانات التالية:-

القمر الصناعي قناة تنة ورنة هو العرب سات.

التردد الخاص بقناة تنة ورنة هو 11595.

معامل الترميز قناة تنة ورنة 27500.

الإستقطاب الخاص يتمثل في كونه أفقي.

خطوات تنزيل قناة تنة ورنة الجديد 2024 أطفال

هناك بعض الخطوات لكي يتم تنزيل قناة تنة ورنة أطفال، كما يلي:-