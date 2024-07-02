الحلقة الأولى مترجمة” عرض مسلسل قيامة عثمان جميع الحلقات مترجمة للعربية الجزء السادس في هذا الموعد

يعد مسلسل قيامة عثمان، من أكثر المسلسلات التاريخية التي تقوم بنقل العديد من الأحداث التاريخية والأكثر إثارة وتشويقًا، إضافة إلى أن المسلسل عمل على ضجة كبيرة في كافة الدول العربية، وفي الوقت الحالي يبحث العديد من المتابعين والمشاهدين حول العالم، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لإذاعة أولى حلقات الجزء لثاني.

موعد إذاعة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

في الفترة القليلة الماضية، تم نشر بعض الإعلانات الترويجية عبر الصفحات والمواقع المؤهلة لإذاعة مسلسل قيامة عثمان، وعليه فإنه من المتوقع عرض أولى حلقات المسلسل خلال شهر سبتمبر المقبل، بحيث يستعد ملايين المتابعين من مشاهدة الجزء السادس مترجمة إلى اللغة العربية عبر القنوات الفضائية وكافة المواقع المؤهلة لإذاعة المسلسل، بحيث يستمتع بها المشاهدين.

قناة إذاعة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

تمكن مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، من عمل قاعدة جماهيرية كبيرة في العديد من الدول العربية، وأصبحت هي الرائدة في عالم الطفل والكرتون، ويمكنك التعرف على المعلومات الخاصة بتنزيل القناة، كما يلي:-

قناة ATV ترددها هو 10769.

القمر الصناعي للقناة فهو النايل سات.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب القناة يتمثل في كونه أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 6/5.

وهناك بعض القنوات الأخرى التي تعمل على إذاعة وعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس بمختلف اللغات حتى يستمتع بها أكبر عدد من المتابعين والجمهور حول العالم.