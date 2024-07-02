بالرقم المدني الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2024 تطبيق سهل

تعد مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل الدراسية في حياة جميع الطلاب؛ لذلك ينتظر جميع الطلاب ويترقبون الإعلان عن النتائج الخاصة بهم في دولة الكويت، لأن تلك النتائج تؤهلهم إلى تحديد الكلية التي سوف ينضمون إليها، وذلك يكون وفقًا للمجموع التي حصلوا عليه، ومن المعروف أن عملية الاستعلام عن النتائج أصبحت تحدث إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس للحصول على النتائج.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2024

قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالإعلان عن أن يستمر جميع الطلاب والطالبات في البحث عن معرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة؛ لذلك قامت بالإفصاح عن أن لم تظهر النتيجة في الوقت الحالي ولم تقم بتحديد موعد معين للإعلان عن النتيجة به بشكل رسمي، وأعلنت عن أن عملية تصحيح الأوراق والتدقيق والمراجعة ما زالت مستمرة حتى الآن؛ لذلك لم يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر تطبيق سهل 2024

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن أن يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية العامة من خلال تطبيق سهل بكل سهولة، وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي:

يجب الدخول إلى متجر التطبيقات ثم تنزيل تطبيق سهل وتثبيته. يجب بعد ذلك فتح التطبيق والضغط على خدمات الامتحانات. ثم يجب الضغط على نتيجة الثانوية العامة واختيار الدور الأول. ثم الضغط على كتابة البيانات المطلوبة ثم الضغط على إظهار النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر موقع الوزارة 2024

قامت الوزارة بالإعلان عن الكثير من الطرق التي يستطيع الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم من خلالها، ومن تلك الطرق موقع الوزارة، وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي: