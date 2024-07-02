“هسة في العراق” رابط استمارة التقديم على الحج 2025 الخطوات والشروط

استمارة التقديم على الحج 2025 في العراق، الكثير من المواطنين في العراق يرغبون في أداء فريضة الحج حيث يعتبر الحج ركن من أركان الإسلام لذلك أتاحت وزارة الحج والعمرة رابط إلكتروني يستطيع المواطنين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج التسجيل من خلاله كما أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

استمارة التقديم على الحج 2025 في العراق

هيئة الحج والعمرة أتاحت رابط إلكتروني يمكن من خلاله لكافة الراغبين التقديم على الحج من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين الذين يريدون أداء مناسك الحج وتوفير الوقت والجهد لديهم، حيث يمكن التقديم على الحج من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الحج والعمرة .

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على تبويب “تسجيل الحج”.

بعد قراءة كافة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

قم بطباعة استمارة التقديم بصيغة pdf.

ثم اضغط على كلمة إرسال.

الشروط المطلوبة للتسجيل في حج العراق 2025

كما أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين وجاءت على النحو التالي: