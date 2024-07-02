خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية وموعد نزول دعم الدفعة 80 لشهر يوليو 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إجراءات استعلام برقم الهوية الوطنية لحساب المواطن عبر منصة نفاذ الموحد، وأكدت على موعد إيداع دعم الدفعة الـ80 لشهر يوليو 2024، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم الشهري التواصل مع البرنامج عبر الرقم الموحد 19912 من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً، للاستفسار حول حالة الأهلية أو موعد إيداع الدفعة المنتظرة وأي استفسارات أخرى تحتاجها المستفيدين.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

أوضح برنامج حساب المواطن يوم الأربعاء الماضي، الموافق 25 يونيو 2024، عن نتائج أهلية الدفعة الـ80 المنتظرة لشهر يوليو 2024، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم الشهري التحقق من نتيجة الأهلية عبر خطوات إلكترونية بسيطة تشمل:

الانتقال مباشرة إلى بوابة حساب المواطن.

الذهاب إلى قائمة الأهلية.

تحديد أيقونة “دراسة الأهلية”.

سيعرض عليك النظام نتيجة الأهلية للدفعة الـ80 كمؤهل أو غير مؤهل.

يمكن الاستعلام عن قيمة الدعم عبر استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية.

موعد نزول دعم الدفعة 80 لشهر يوليو 2024

موعد نزول دعم حساب المواطن لشهر يوليو 2024 متوقع في 10 يوليو 2024، حيث يعد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي هو الموعد الثابت لصرف الدعم، وقد يتقدم أو يتأخر يومًا بسبب مصادفة يوم الصرف لعطلة رسمية في المملكة، تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم تُصدر مبالغ يوليو، ولكن سيتم إيداعها في الموعد المحدد للمستفيدين المؤهلين، والذي يتزامن مع الأربعاء، 4 محرم 1446 هـ.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

للحصول على دعم حساب المواطن، يتطلب توافر الشروط التالية: