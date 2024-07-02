الان ظهرت..نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 برقم الاكتتاب عبر منظومة الامتحانات الليبية nec.gov.ly

نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024، حيث من المتوقع أن يعلن وزير التربية والتعليم الليبي، الدكتور موسى المقريف، عن نتائج الدور الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي غداً، الأربعاء 3 يوليو، حيث ينتظر حوالي 210 ألف طالب وطالبة هذه النتائج بفارغ الصبر ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، وسنوفر لكم التفاصيل الكاملة حول خطوات الاستعلام عن نتائج الإعدادية 2024 في خلال السطور القادمة حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية فى ليبيا بكل سهولة ويسر.

نتائج الشهادة الإعدادية فى ليبيا الدور الأول 2024:

أكدت وزارة التربية العراقية أن نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية مرضية بالنسبة لأغلب الطلبة، فقد بذلت الوزارة جهود كبيرة لضمان عدالة التصحيح وإنصاف الجميع، وتعد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي في ليبيا من الأهمية البالغة لدى جميع أولياء الأمور، فهذه المرحلة الدراسية تُعتبر حاسمة في مسيرة التعليم للطلاب، ولقد استغرقت مراكز الكنترول قرابة شهر كامل في أعمال التصحيح والمراجعة، وذلك بتطبيق تعليمات حكومة الوحدة الوطنية بالتأكد من إعطاء كل طالب درجاته الكاملة. هذه الإجراءات الدقيقة تصب في صالح الطلاب، ولذلك لا داعي للقلق.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 برقم القيد:

هناك خطوات سهلة للحصول على درجات نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا للعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: