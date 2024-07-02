هتتفرج براحتك.. موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي اليورو 2024 والقنوات الناقلة بدون تشفير

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي اليورو 2024، منتخب البرتغال يتأهل بشق الأنفس إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، حيث تمكن من تحقيق هذا الإنجاز مساء يوم الإثنين بعد مباراة شاقة وصعبة ضد منتخب سلوفينيا المباراة كانت جزءًا من منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا حاليًا.

كانت المباراة بين البرتغال وسلوفينيا مليئة بالإثارة والتشويق، حيث أظهر كلا الفريقين مستوى عاليًا من اللعب والمهارة انتهت المباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي والإضافي، مما أدى إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي في نهاية المطاف، نجحت البرتغال في حسم المباراة لصالحه بعد أداء مميز في ركلات الترجيح مما ضمن لها مكانًا في المرحلة التالية من البطولة.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي اليورو 2024

تتجه الأنظار إلى المواجهة المنتظرة بين منتخب البرتغال ونظيره الفرنسي في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، هذه المباراة المرتقبة ستُقام مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو، حيث يستعد الفريقان لخوض واحدة من أكثر المباريات إثارة وأهمية في هذه البطولة.

منتخب البرتغال الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد مشوار صعب في دور المجموعات ومباراة قوية في دور الـ16 يسعى لمواصلة تألقه وتقديم أداء مميز في هذا اللقاء الحاسم الفريق البرتغالي، يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو الذي يعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، رونالدو يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب مع منتخب بلاده بعدما قاد البرتغال إلى لقب البطولة في عام 2016.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد فرنسا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

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