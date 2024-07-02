بضغطة واحدة بس هتلاقي القناة قدامك.. حمل الآن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على عربسات ونايل سات 2024

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها، خاصة أن قناة نتورك بالعربية من أهم قنوات الأطفال التي تناسب برامجها وأفلامها الكرتونية جميع الأعمار، حيث أكثر ما زاد البحث عنها هو عرضها مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي أصبح يعشقها الأطفال في وطننا العرب، علاوة على ذلك تعرض القناة كل فترة مجموعة متميزة من الأفلام الجديدة التي تعرض لأول مرة على الشاشة، بالتالي تكون من أولى القنوات التي تعرض البرامج الحصرية.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2024

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد كشفت عنه القناة الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك وفرت القناة تردد على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات كما هو موضح على النحو التالي:

التردد: 12225-11277.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة نتورك بالعربية على عربسات

وفي إطار حرص القناة على توفير ترددها للجميع أطلقت تردد على القمر الصناعي عربسات كالتالي:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

طريقة تنزيل قناة CN على الرسيفر الخاص بك

يمكنك ضبط وتحميل قناة CN بالعربية على الجهاز الخاص بك من خلال السير على الخطوات التالية: