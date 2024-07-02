موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في الكويت للقطاعين الحكومي والخاص

ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ بين المواطنين في دولة الكويت لمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2024 في القطاعين الحكومي والخاص، يأتي ذلك مع اقتراب نهاية العام الهجري 1445 واقتراب السنة الجديدة 1446، حيث يسعى الأشخاص لتحديد فترة الإجازة لقضاء الوقت مع الأهل والأقارب وتبادل التهاني بهذه المناسبة الدينية المهمة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في الكويت

وزارة العمل الكويتية أعلنت عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1446 للقطاعين الحكومي والخاص، حيث ستبدأ الإجازة يوم الخميس الرابع من يوليو وتستمر حتى السابع من يوليو 2024، تعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتمت الموافقة عليها بموجب قانون العمل في الكويت.

يأتي هذا الإعلان استنادًا إلى ما أعلنه المعهد الفلكي للبحوث الفلكية في بشأن بداية العام الهجري الجديد، حيث يبدأ العام الهجري 1446 مع شهر محرم، وأوضحت الحكومة الكويتية فإن أول يوم من شهر محرم لعام 1446 يتزامن مع يوم الأحد السابع من يوليو 2024.

جدول العطل الرسمية في الكويت 2024

في عام 2024، تمنح دولة الكويت لموظفيها عدة إجازات رسمية مدفوعة، وفقًا للجدول التالي:

عطلة رأس السنة الميلادية: الأول من يناير 2024.

عطلة الإسراء والمعراج: 8 فبراير 2024.

عطلة اليوم الوطني الكويتي: 25 فبراير 2024.

عطلة يوم التحرير: 26 فبراير 2024.

عطلة عيد الفطر المبارك: من 10 إلى 12 أبريل 2024.

عطلة عيد الأضحى المبارك: 16 و 17 يونيو 2024.

عطلة ذكرى رأس السنة الهجرية: 7 يوليو 2024.

عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف: 15 سبتمبر 2024.

أدعية بمناسبة استقبال السنة الهجرية الجديدة

دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1446 يعبر عن أماني المسلمين في مختلف الدول العربية بأن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والسلام، ويتضمن الدعاء ما يلي: