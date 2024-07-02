men.gov.ma رابط الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك 2024

أعلنت وزارة التعليم المغربية عن تخصيص رابط الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك 2024، التي أكدت الوزارة أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم المغربية عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المدارس، مشيداً بالأداء الذي بذلته القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي حتى إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب في الكشوفات وعلى الموقع الرسمي للوزارة.

نتائج الجهوي أولى باك 2024

زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المغربية .

ثم اضغط على نتائج البكالوريا 2024.

ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة”استعلام”.

سوف يظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

نتائج باك حر 2024 في المغرب

كما أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج باك حر 2024 المغرب، والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية :