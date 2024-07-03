حملها pdf.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة السابعة لعام 2024، وذلك من خلال بيان رسمي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من البرامج الهامة التي تهدف إلى دعم فئات محددة من المجتمع وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم مساعدات مالية وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر خطوات الاستعلام كشوفات الرعاية الاجتماعية، وأهم الشروط.

خطوات الاستعلام كشوفات الرعاية الاجتماعية

تشمل أبرز خطوات التحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة بعد إصدارها ما يلي:

في البداية يتم الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

من ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية على المنصة.

يتم توثيق كافة المعلومات المتعلقة بالفرد المتقدم.

بعد ذلك يتم تحديد الوجبة السابعة والمنطقة التي يقيم فيها المتقدم.

من ثم يتم النقر على زر “بحث”.

حتى تعرض جميع القوائم التي تشمل أسماء المستفيدين من الرعاية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط للحصول على دعم من برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، ويجب توافر هذه الشروط للاستفادة من هذا الدعم.