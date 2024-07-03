الآن شركة الصحة القابضة رواتب العاملين بالمملكة وحقيقة الاستحواذ على بعض مستشفيات مصر

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
الآن شركة الصحة القابضة رواتب العاملين بالمملكة وحقيقة الاستحواذ على بعض مستشفيات مصر
شركة الصحة القابضة رواتب

شركة الصحة القابضة رواتب سنعرفك عليها، حيث تخصص الشركة رواتب مخصصة للعاملين بها وهي رواتب مجزية، تختلف حسب كل موظف بها وحسب مستواه، وهي من المؤسسات الحكومية الهامة التي تأسست بالمملكة من فترة قليلة وتوفر للعاملين بها الرواتب المتماشية مع الدرجة الحاصلين عليها، وسنعرفك هنا على قيمة تلك الرواتب.

شركة الصحة القابضة رواتب

يحصل الأطباء بشركة الصحة القابضة على مرتبات مجزية، وهي مرتبات تختلف قيمتها حسب درجة الطبيب، وفيما يلي نوضح لك تلك قيمة الرواتب حسب كل مستوى على النحو التالي:

راتب الطبيب العام بالمستوى الأول

  • الدرجة الأولى 9200.
  • الدرجة الثانية 9695.
  • الدرجة الثالثة 10190.
  • الدرجة الرابعة 10685.
شركة الصحة القابضة رواتب
شركة الصحة القابضة رواتب

راتب الطبيب العام بالمستوى الثاني

  • الدرجة الأولى 11180.
  • الدرجة الثانية 11735.
  • الدرجة الثالثة 12290.
  • الدرجة الرابعة 12845.

راتب الطبيب العام بالمستوى الثالث

  • الدرجة الأولى 13400.
  • الدرجة الثانية 14020.
  • الدرجة الثالثة 14460.
  • الدرجة الرابعة 15260.

راتب الطبيب العام بالمستوى الرابع

  • الدرجة الأولى 15880.
  • الدرجة الثانية 16560.
  • الدرجة الثالثة 17240.
  • الدرجة الرابعة 17920.

راتب الطبيب العام بالمستوى الخامس

  • الدرجة الأولى 18600.
  • الدرجة الثانية 19345.
  • الدرجة الثالثة 20090.
  • الدرجة الرابعة 20835.

أهداف شركة الصحة القابضة

يوجد أهداف عديدة تعمل شركة الصحة القابضة على تحقيقها، وفيما يلي نوضح لك هذه الأهداف على النحو التالي:

أهداف شركة الصحة القابضة
أهداف شركة الصحة القابضة
  • التعزيز من خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين.
  • تقديم الإمكانيات للتعزيز من كفاءة وجودة الخدمات الصحية على مستوى الدولة.
  • ضمان توزيع الموارد الصحية بشكل عادل وضمان الاستدامة المالية كذلك.
  • التطوير من فعالية أداء كل القطاع الصحي.
  • تقديم خدمات الرعاية لكل الأفراد المستفيدين بكل أرجاء المملكة.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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