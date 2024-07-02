“سدد ديونك ومتعثراتك”.. إيداع فوري في حسابك بقيمة 61000 ريال سعودي من مصرف الراجحي بالتقسيط على خمس سنوات

يمكنك الحصول على 61000 ريال مع تسهيلات في التقسيط تمتد لخمس سنوات، مما يجعله من بين أطول فترات السداد المتاحة في السوق المالية السعودية، ويأتي هذا القرض بأقساط شهرية مريحة ومناسبة للراتب الشهري للعميل، سواء كان هذا الراتب قليلاً أو يتم استقطاع جزء منه لسداد الديون الأخرى، فإذا كان راتبك الشهري لا يقل عن 7000 ريال وتحمل الجنسية السعودية، فيمكنك متابعة هذه الأسطر لمعرفة كيفية التقديم على قرض الراجحي الجديد عبر الإنترنت بدون تعقيدات، وفقًا للشروط المحددة لصرف المبلغ، فقط تابع الخطوات والإرشادات المقدمة عبر موقعنا البديل للحصول على القرض بسهولة ويسر.

متطلبات وشروط الحصول على قرض شخصي بقيمة 61000 ريال

للحصول على قرض شخصي جديد من بنك الراجحي بمبلغ 61000 ريال، هنا بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى المتقدم:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 18 عامًا.

الحد الأدنى للراتب المطلوب هو 7000 ريال سعودي شهريًا، ويجب أن يكون من القطاع الحكومي أو الشبه حكومي.

مبلغ القسط الشهري للسداد يبلغ 1131 ريال سعودي، على أن يتم سداد القرض خلال فترة تصل إلى 5 سنوات.

تلتزم هذه الشروط بضمان أن المتقدم للقرض يستوفي الشروط المالية والشخصية المطلوبة، مما يساعد على تيسير عملية الحصول على التمويل الشخصي المطلوب بنجاح من بنك الراجحي.

إجراءات الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الراجحي

للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الراجحي، يمكنك اتباع الخطوات التالية بأسهل الطرق الممكنة:

قم بزيارة موقع بنك الراجحي وابحث عن خدمة الأفراد. اضغط على خيار “تقديم طلبك الآن” وسجل كلمة المرور الخاصة بك للولوج إلى حسابك. حدد خيار التمويل الشخصي بدون تحويل راتب. قم برفع المستندات الشخصية المطلوبة واملأ جميع البيانات المتعلقة بك كعميل. تأكد من أن جميع الشروط المطلوبة تتوافق مع ظروفك الشخصية، مثل دخلك الشهري وعمرك وأية شروط أخرى. اطلع على أحكام وشروط القرض المقدم من الراجحي وافق عليها. اضغط على زر “إرسال الطلب” لإرسال طلبك. انتظر الرد من البنك على طلبك، سواء كانت الموافقة أو الرفض.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي بدون الحاجة إلى تحويل راتب شهري، مما يتيح لك الحصول على المبلغ المالي الذي تحتاجه بسهولة ويسر.