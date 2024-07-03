الوزارة تجيب عن سؤال هل موظفي الصحة يتحولون على شركة الصحة القابضة؟ تعرف الإجابة

هل موظفي الصحة يتحولون على شركة الصحة القابضة؟ من الأسئلة التي ترددت كثيرًا بعد إعلان وزارة الصحة بأنها تتعاون مع وزارة الموارد لوضع معايير منصفة ودقيقة لاختيار الموظفين الأكفاء للعمل بشركة الصحة القابضة، وهدف تلك المعايير هو ضمان توقيع عقود لسنتين دون التأثير بالراتب الفعلي والأساسي للموظفين، وسنعرفك في سطور هذا المقال على ما جاء بشأن هذا الأمر.

هل موظفي الصحة يتحولون على شركة الصحة القابضة؟

لقد ورد بأن قد تم البدء بنقل الموظفين بالصحة القابضة، فقد تقرر تحويل كافة الموظفين الإداريين والصحيين لنظام التأمينات الاجتماعية والعمل، وذلك حسب خبراتهم ومؤهلاتهم وتقييم أدائهم، وتوضح الوزارة كذلك أنه إذا استوفى الموظف المعايير المطلوبة، فإن الشركة ستوقع عقد عمل مع هذا الموظف، وسيضمن ألا يقل الاجر الفعلي والأساسي عما كان يحصل عليه بوزارة الصحة.

مدة العقود الموقعة

وقد أكدت وزارة الصحة كذلك بأن الانتقال لشركة الصحة القابلة يعد تخصيصًا ولا يعد تحويلًا؛ لأن الموظف ينتقل من القطاع العام لشركة مملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، وتلتزم الشركة كذلك بتوقيع عقود لعامين على الأقل مع موظفي الوزارة، هذا مع إمكانية التجديد حسب آلية العمل.

تقييم الأداء كمعيار

وبالنسبة لإمكانية الاستغناء عن مجموعة من الموظفين، فإن الوزارة أوضحت بأن تقييم الأداء يعد من المعايير الهامة، ولكنها أكدت بأنه لا بعد المعيار الوحيد الذي يتم من خلاله المفاضلة فيما بين الموظفين، وتؤكد الوزارة بأن المعايير والأسس ستكون مختلفة حسب الجهة، هذا مع ضمان ألا ينخفض الأجر الأساسي عن قيمته السابقة.