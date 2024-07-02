نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moed.gov.sy

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، التي أعلنت عنها وزارة التعليم اليمنية من خلال رابط الكتروني تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، حيث أكد مصدر مسؤول أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس ، وأضافت الوزارة إلى أنها تابعت عمبلية سير الامتحانات دون وقوع أي مشاكل أو شكاوي من قبل الطلاب أو المراقبين، وأعلنت الوزارة عن رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للرسمي للوزارة وإليكم خطوات الإستعلام.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

يبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024، والتي يمكن الإستعلام عنها من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة التعليم السورية على الإنترنت.

ثم ادخل على الإدارة العامة للجوازات.

ثم ادخل على نتائج الامتحانات .

اضغط على نتائج التاسع .

ادخل رقم الجلوس الطالب المراد الإستعلام عنه.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

حيث صرحت وزارة التربية السورية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات، وأشار مصر مسؤول بالوزارة إلى أن نسب النجاح تخطت الـ 88% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية، التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري ، وأضاف إلى النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وتقدم وزير التعليم السوري بخالص التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية.