النسخة الجديدة أبهرت مستخدميها.. اسهل طريقة لتنزيل الواتس آب الذهبي WhatsApp gold على الموبايل.. الحق حملها من هنا

يريد الكثيرون معرفة اسهل طريقة لتنزيل الواتس آب الذهبي على الهاتف، خاصة بعدما أصبحت النسخة الجديدة منه هي أهم نسخة تساعد في التواصل الاجتماعي والتي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك فإنه من التطبيقات التي تفوقت على العديد من منصات التواصل الأخرى، بسبب امتلاك عدد كبير من المميزات التي لا توفر في التطبيقات الأخرى، لذلك هو أكثر النسخ تحميلًا.

ما هي اسهل طريقة لتنزيل الواتس آب الذهبي؟

إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة جديدة وفريدة من الواتساب الذهبي، فهناك بعض الخطوات التي ينبغي السير عليها تكون كالتالي:

في البداية الدخول إلى المتجر الإلكتروني الموجود على هاتفك سواء بلاي ستور أو آب ستور.

كتابة اسم التطبيق في شريط البحث “تنزيل الواتس آب الذهبي”.

اختيار التطبيق من بين الاختيارات المعروضة أمامك.

الضغط على زر تحميل.

انتظر لثواني أو بضعة دقائق ليكتمل التنزيل.

الدخول إلى التطبيق وكتابة الرقم الخاص بك مع تحديد الدولة.

سيصلك رمز على هاتفك قم بكتابة في مكان الصحيح.

إكمال إجراءات الدخول من أجل الاستمتاع بالتطبيق.

التعديلات الجديدة على النسخة الأصلية من الواتس آب الذهبي 2024

يتميز تطبيق الواتساب الذهبي بعدد لا بأس به من المميزات، والتي تكون متمثلة على النحو التالي: