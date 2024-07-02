رابط مباشر fany.emis.gov.eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

تقترب وزارة التربية والتعليم من اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2024، حيث أعلنت مصادر داخل الوزارة عن اقتراب انتهاء أعمال التصحيح لأوراق إجابات الامتحانات، ستشمل نتائج الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات مثل دبلوم الصناعة والتجارة والزراعة والفندقية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التعليم خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

نقدم لطلاب الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي دليلاً على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الفنية من خلال الخطوات التالية:

فتح بوابة نتائج التعليم الفني. اختبار نتائج الشهادة الفنية لعام 2024. ثم كتابة رقم الجلوس. اختيار الشعبة التابع لها. ثم حدد المحافظة التابع لها. ثم النقر على زر عرض النتيجة.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

من المنتظر أن يحل موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بمجرد انتهاء أعمال التصحيح في جميع المحافظات، حيث شارك حوالي 818 ألف طالب وطالبة في أداء الامتحانات داخل 2562 لجنة سير على مستوى الجمهورية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة، يولى اهتمام خاص بمصلحة الطلاب لضمان حصولهم على الدرجات الصحيحة في جميع المواد الدراسية.

تخصص وزارة التعليم العالي نحو 10% من المقاعد في الكليات المتاحة للطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية، وذلك بهدف تعزيز فرص الطلاب للالتحاق بالمؤسسات التعليمية التي تتناسب مع اهتماماتهم وتخصصاتهم المستقبلية، لذلك يوجد فرصة كبيرة أمام الحاصلين على الدبلومات الفنية لاستكمال تعليمهم وتحقيق أهدافهم.