“اعرف بكام؟”.. استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرية للبيع والشراء في تعاملات البنوك المصرية

تمثل أسعار الريال السعودي موضوعًا حيويًا في الأسواق المالية داخل مصر، حيث يتم تحديدها وفقًا للتقلبات في العرض والطلب لدى مختلف البنوك، حيث تلعب هذه الأسعار دورًا مهمًا في الاقتصاد المحلي، حيث يتابع المستثمرون والمواطنون تطوراتها بدقة لتحديد استراتيجياتهم الاقتصادية والمالية، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنوافيكم بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فتابعونا.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 2 يوليو 2024

تلك هي الأسعار الحالية للريال السعودي في مختلف البنوك داخل مصر، حيث يتغير السعر قدر الاستطاعة بناءً على العرض والطلب في السوق المالية، والأسعار هي:

في البنك التجاري الدولي: يبلغ سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري: يتراوح سعر الريال السعودي بين 12.84 جنيه للشراء و 12.88 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري: يكون سعر الريال السعودي 12.84 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع.

في بنك مصر: يسجل سعر الريال السعودي 12.84 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية: يتم تداول الريال السعودي بسعر 12.84 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس: يكون سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء و 12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

سجلت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك داخل مصر كالتالي:

في بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 12.58 جنيه مصري.

سعر البيع: 12.63 جنيه مصري.

في ميد بنك:

سعر الشراء: 12.55 جنيه مصري.

سعر البيع: 12.58 جنيه مصري.

في البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 12.34 جنيه مصري.

سعر البيع: 12.45 جنيه مصري.

في البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 12.58 جنيه مصري.

سعر البيع: 12.63 جنيه مصري.

تلك هي الأسعار الحالية للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة داخل مصر، حيث تتغير هذه الأسعار بناءً على العرض والطلب في السوق المالية.