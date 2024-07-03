فتح باب التوظيف…شركة الصحة القابضة الموظفين 2024 وخطوات تسكين الموظفين

شركة الصحة القابضة الموظفين تلعب دورًا محوريًا بتحقيق الرؤية الخاصة بالمملكة للتطوير من القطاع الصحي، وهو ما يعكس التزام القيادة الجاد لتحسين الرعاية الصحية وجودة الحياة للمواطنين، وفي إطار تلك الجهود أعلن عن البدء بالمرحلة الثانية للتحول الصحي، وتعكس تلك الخطوة الهامة التقديم التطور الشامل والتقدم المستمر الذي يحدث بالقطاع الصحي بالمملكة.

شركة الصحة القابضة الموظفين

لقد أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن هناك نقلة نوعية تشهدها المملكة العربية السعودية بالقطاعات الحيوية المختلفة، وخصوصًا بالقطاع الصحي الذي له اهتمام خاص لدى خادم الحرمين وولي عهده؛ بسبب أهميته الكبرى بحياة المواطنين، وقد أعلن الوزير كذلك عن انطلاق ثاني مرحلة من التحول الصحي بوزارة الصحة، وقد بدأت تلك المرحلة بانتقال أول دفعة من التجمعات الصحية للشركة؛ فتشمل تلك التجمعات تجمع الشرقية الصحي وتجمع الرياض الصحي الثاني بالإضافة إلى تجمع القصيم الصحي، وقد أوضح الجلاجل أيضًا أن نقل التجمعات الصحية لشركة الصحة القابضة يسير حسب خطة مدروسة، ويتوقع اكتماله في أقل من سنتين، وهو ما يساعد على زيادة كفاءة الخدمة الصحية وجودتها، وهو ما يتيح الوصول للرعاية الصحية بصورة أفضل.

تسكين الموظفين والهياكل التنظيمية

لقد وافق مجلس الإدارة لدى شركة الصحة القابضة أيضًا إلى الهياكل التنظيمية الحديثة للتجمعات الصحية، كما وافق على أن يتم تسكين الموظفين بوزارة الصحة حسب القرار رقم 616 الخاص بمجلس الوزارء، وسيتم اضافة الخدمات الخاصة بالموظفين السابقين ضمن النظام الخاص بتبادل المنافع فيما بين نظام التقاعد العسكري والتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، هذا مع ضمان استمرار الخدمات الخاصة بمنسوبي التشغيل الذاتي.