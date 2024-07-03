الاستعلام من هُنا.. نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 وما هي طريقة الإستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي moe.gov.ly

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، حيث يمرون طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا بفترة من القلق والتوتر بسبب تأخر إعلان نتائج الامتحانات لفترة طويلة ما تجاوز شهرا كاملا، هذا التأخير دفع وزارة التربية والتعليم إلى إصدار بيان رسمي لتطمئن الطلاب وتهدئتهم بخصوص الموعد المحتمل لإعلان النتائج، بالإضافة إلى ذلك تم تفعيل رابط الاستعلام الإلكتروني على موقع الوزارة، مما يتيح للطلاب متابعة نتائجهم ومعرفة تفاصيلها فور إعلانها بسهولة ويسر.

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، لتسهيل الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الذهاب لموقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية.

الضغط على خانة نتائج الامتحانات.

اختيار ايقونة نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024.

كتابة بيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

ستظهر لك نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد.

موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

وزارة التربية والتعليم الليبية تواصل جهودها لإعلان موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، ومتابعة أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب في مختلف الكنترولات بعد انتهاء فترة الاختبارات في نهاية شهر مايو الماضي، حيث انطلقت عمليات التصحيح في جميع الإدارات التعليمية في 19 مايو 2024، ومنذ ذلك الحين أكدت الوزارة إكمال أكثر من 90% من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية للنتائج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج في الساعات القليلة القادمة، وسيتم نشرها بشكل مباشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية في العديد من الإدارات التعليمية في ليبيا خلال العام الماضي، مقارنة ب الأعوام السابقة.