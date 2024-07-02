هاتف بالتقسيط … مواصفات Realme 12 pro plus في مكتبة جرير وطريقة تقسيطه على 12 شهر

هاتف Realme 12 Pro Plus يعتبر واحدا من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة Realme ويأتي بتصميم أنيق وبمواصفات تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والتقنيات الحديثة الهاتف يتميز بشاشة AMOLED كبيرة وعالية الدقة مع معدل تحديث 120 هرتز مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة وسلسة سواء عند تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو اللعب والعديد من المواصفات الأخرى التى سوف نوضحها من خلال السطور القادمة

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

يحتوى الهاتف على شاشة AMOLED.

يصل حجم الشاشة إلى رؤية 6.7 بوصة.

تصل دقة الشاشة إلى FHD+1080 × 2400 بكسل.

معدل التحديث 120 هرتز.

الحماية زجاج Gorilla Glass.

الذاكرة العشوائية RAM 12 جيجابايت.

التخزين الداخلي 512 جيجابايت.

الكاميرا الأساسية للهاتف تصل دقتها إلى 108 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية 8 ميجابكسل (زاوية واسعة).

الكاميرا الثالثة 2 ميجابكسل (ماكرو).

الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل.

تصل سعة البطارية الي 5000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

تصل أبعاد الهاتف الي 161.9 × 74.3 × 8.9 ملم.

يصل وزن الهاتف الى 189 جرام.

الألوان متوفر بعدة ألوان منها الأسود، الأزرق، والأخضر.

سعر الهاتف في مكتبة جرير

يتوفر هاتف Realme 12 Pro Plus بسعر 1,599 ريال سعودي في مكتبة جرير.

خدمات التقسيط في جرير

توفر مكتبة جرير خدمة التقسيط بالتعاون مع شركة قوارا للتمويل حيث يمكن للمستخدمين شراء المنتجات وسداد قيمتها عبر دفعات شهرية ميسرة حيث تشمل مميزات هذه الخدمة:

بدون دفعة أولى.

موافقة فورية.

تمويل يصل إلى 30,000 ريال سعودي.

مدة سداد تصل إلى 36 شهرًا.

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

شروط وأحكام التقسيط