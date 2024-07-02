قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر 2024

احتل موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر صدارة محركات البحث، وذلك بعد قرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءً، يعود هذا القرار إلى موجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ فصل الربيع؛ نتيجة لذلك، يبحث الكثيرون عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، حيث تقل ساعات النهار وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر 2024

سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هذا العام 2024، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، ينص القانون على أن يبدأ التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

بناءً على ذلك، تم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 في تمام الساعة 12 منتصف الليل، سيستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لمدة 6 أشهر كاملة؛ سيتم إلغاء التوقيت الصيفي والعودة للعمل بالتوقيت الشتوي مرة أخرى يوم 28 أكتوبر 2024 عند الساعة 11:59 مساءً، ويتم حينها تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

مجلس الوزراء ينفي شائعات حول التوقيت الصيفي

نفى مجلس الوزراء شائعة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 بدءًا من الجمعة المقبلة، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الأنباء، وأوضح المجلس أن موعد غلق المحال التجارية الجديد لا يتزامن مع أي تغيير في التوقيت الصيفي، ولم تصدر أي قرارات بخصوص تعديل الساعة.

وأكد في بيان رسمي أن إلغاء التوقيت الصيفي في مصر قبل الموعد المحدد يتطلب صدور تشريع جديد من مجلس النواب وليس قرارًا حكوميًا، ينفي هذا البيان أيضًا كل ما يتردد في هذا الشأن من إشاعات لا أساس لها من الصحة.