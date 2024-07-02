تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3 Beta PUBG Mobile ⭐️⭐️⭐️⭐️.. نزل كل الاضافات علي هاتفك

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3 Beta PUBG Mobile ⭐️⭐️⭐️⭐️.. نزل كل الاضافات علي هاتفك
تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3 Beta PUBG Mobile ⭐️⭐️⭐️⭐️.. نزل كل الاضافات علي هاتفك

تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3 يبحث عنه محبي لعبة ببجي، حيث تقوم الشركة المطورة لهذه اللعبة كل فترة بالتحديث منها، وذلك للتطوير منها ومن الموارد الموجودة بداخلها، وبحسب هذا التحديث فقد تم اضافة العديد من المركبات والأسلحة والذخيرة التي تزيد من فعالية اللعبة والتشويق والاثارة بداخلها، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذا التحديث خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3

تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3 يحمل العديد من الاضافات التي جعلت محبي هذه اللعبة لا يملون من البحث عن طريقة تثبيت هذا التحديث، ومن أهم هذه الإضافات مايلي:

  • إضافة مجموعة جديدة من الاسلحة والذخيرة التي تساعد اللاعب على الفوز بداخلها.
  • كما أضافت أيضا مجموعة من المركبات العسكرية التي تسير في الأماكن الصعبة.
  • كما قامت بتعديل الرسومات داخل اللعبة بشكل يجعلك تشعر وكأن اللعبة حقيقة.
  • التعديل من تأثيرات الطقس داخل اللعبة.
  • يتميز هذا التحديث بتضاريس فريدة واستراتيجيات مبتكرة.
  • وجود عدد كبيرة من المكافآت والهدايا وكذلك وجود أماكن جديدة ومنها مدينة اطلانتس.

معلومات عن تحديث ببجي 3.3 النسخة التجريبية

اسم التطبيقتحديث النسخة التجريبية التحديث 3.3 ببجي موبايل.
 التحميلاتأكثر من 1,000,000 تحميل
 تسعير التطبيقمجاني
 التقييمات(4.73)
 الفحصخالي من الفيروسات

طريقة تحميل تحديث ببجي بيتا 3.3

يبحث عدد كبير عن تحميل تحديث ببجي 3.3، ويجب ان نشير إليكم أن النسخة الموجودة حاليا هي النسخة التجريبية (نسخة بيتا)، وسيتم اصدار النسخة الأصلية على جوجل بلاي خلال الفترة القادمة، بعد أن تثبت هذه النسخة نجاحها، وسيتم وقتها تحميلها بالشكل التالي:

  • الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي.
  • البحث عن تحديث ببجي 3.3 التحديث الاخير في شريط البحث.
  • الموافقة على الأذونات الخاصة باللعبة.
  • الضغط على زر التنزيل.
  • سيتم تنزيل اللعبة حين نزولها على متجر التطبيقات بشكل رسمي فوراً.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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