تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3 Beta PUBG Mobile ⭐️⭐️⭐️⭐️.. نزل كل الاضافات علي هاتفك

تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3 يبحث عنه محبي لعبة ببجي، حيث تقوم الشركة المطورة لهذه اللعبة كل فترة بالتحديث منها، وذلك للتطوير منها ومن الموارد الموجودة بداخلها، وبحسب هذا التحديث فقد تم اضافة العديد من المركبات والأسلحة والذخيرة التي تزيد من فعالية اللعبة والتشويق والاثارة بداخلها، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذا التحديث خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3

تحميل تحديث ببجي التجريبية 3.3 يحمل العديد من الاضافات التي جعلت محبي هذه اللعبة لا يملون من البحث عن طريقة تثبيت هذا التحديث، ومن أهم هذه الإضافات مايلي:

إضافة مجموعة جديدة من الاسلحة والذخيرة التي تساعد اللاعب على الفوز بداخلها.

كما أضافت أيضا مجموعة من المركبات العسكرية التي تسير في الأماكن الصعبة.

كما قامت بتعديل الرسومات داخل اللعبة بشكل يجعلك تشعر وكأن اللعبة حقيقة.

التعديل من تأثيرات الطقس داخل اللعبة.

يتميز هذا التحديث بتضاريس فريدة واستراتيجيات مبتكرة.

وجود عدد كبيرة من المكافآت والهدايا وكذلك وجود أماكن جديدة ومنها مدينة اطلانتس.

معلومات عن تحديث ببجي 3.3 النسخة التجريبية

اسم التطبيق تحديث النسخة التجريبية التحديث 3.3 ببجي موبايل. التحميلات أكثر من 1,000,000 تحميل تسعير التطبيق مجاني التقييمات (4.73) الفحص خالي من الفيروسات

طريقة تحميل تحديث ببجي بيتا 3.3

يبحث عدد كبير عن تحميل تحديث ببجي 3.3، ويجب ان نشير إليكم أن النسخة الموجودة حاليا هي النسخة التجريبية (نسخة بيتا)، وسيتم اصدار النسخة الأصلية على جوجل بلاي خلال الفترة القادمة، بعد أن تثبت هذه النسخة نجاحها، وسيتم وقتها تحميلها بالشكل التالي: