الجزء الثاني الحلقة 29.. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي واهم الاحداث والقنوات الناقلة

انتظر عشاق المسلسلات التاريخية بفارغ الصبر عودة البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي في الجزء الثاني من مسلسله المميز وحقق المسلسل نجاح هائل في موسمه الأول، حيث جسد بطولات هذا القائد العظيم وكفاحه لتحرير القدس من الصليبيين.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

وتدور أحداث الجزء الثاني حول:

التحديات التي يواجهها صلاح الدين الأيوبي بعد تحريره لمدينة القدس.

الصراعات السياسية والعسكرية التي تدور رحاها بين المسلمين والصليبيين.

الحياة الشخصية لصلاح الدين الأيوبي وعلاقاته مع عائلته وأصدقائه.

وقد تم الإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني في شهر أغسطس 2023، ومن المتوقع عرضه في خريف عام 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

القنوات الناقلة للمسلسل:

قناة TRT 1 التركية (العرض الأصلي).

قناة الفجر الجزائرية (مترجم).

قناة نايل سات (مترجم).

منصات إلكترونية مثل قصة عشق و Netflix (مترجم).

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29

لم يتم الإعلان رسميا عن موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني وذلك لأن المسلسل ما زال قيد التصوير، ولم يتم تحديد تاريخ نهائي للعرض ولكن من المتوقع أن يتم عرض الحلقة 29 في شهر سبتمبر أو أكتوبر من عام 2024 وتنصح المواقع الإلكترونية والصحف المهتمة بالمسلسلات التاريخية بمتابعة أخبار المسلسل على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو على المواقع الإلكترونية المتخصصة ومن الجدير بالذكر أن الحلقة 28 من المسلسل هي آخر حلقة تم عرضها من الجزء الأول، وذلك في شهر يونيو 2023 وينتظر جمهور المسلسل بشغف عودة صلاح الدين الأيوبي في مغامراته الجديدة في الجزء الثاني، ليكمل رحلته البطولية نحو تحرير القدس.