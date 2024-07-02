رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا وخطوات الاستعلام عبر moed.gov.sy

أعلنت وزارة التعليم السورية عن تخيص رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس والتعرض للازدحام والتكدس داخل المدارس، وأعلنت الوزارة في بيان رسمي لها أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج البكالوريا 2024.

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات البكالوريا 2024 عن الرابط التي أعلنت عنه الوزارة حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نتائج البكالوريا 2024 سوريا، وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم السورية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة لكي تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون وقوع الظلم على أحد كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب، حيث بدأ الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي في 26 مايو 2024، وانتهت في 13 يونيو 2024 وأعلنت الوزارة عن ضبط حوالي ما يقرب من 2475 حالة غش داخل اللجان وتم تحويل الطلاب للمساءلة القتانونية .

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2024

وأعلنت وزارة التعليم السورية عن تخصيص رابط للإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024، والتي سوف تتمكنوا من الإعلان عنها من الإستعلام عنها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية :