يا ترى المباراة هتتلعب ولا لا؟.. رغم بيان الاعتراض على قرار الرابطة تعرف على موعد استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز والقناة الناقلة

بعد العديد من التصريحات والبيانات يتساءل العديد من عشاق كرة القدم عن استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري “دوري نايل”، بعد توقف المباراة بين الفريقين بسبب حدوث اشتعال للنيران في أحد الأعمدة، هذا أدى إلى إلغاء المباراة فورًا للحفاظ على سلامة اللاعبين، وعلى الرغم من أن نادي بيراميدز قام بالاعتراض على قرار الرابطة إلا إنه سيخوض المباراة على ستاد برج العرب.

مباراة سموحة ضد بيراميدز

أكدت رابطة الأندية أن المباراة سوف تبدأ من الوقت الذي توقفت عليه، لذلك مباراة الفريقين لن تبدأ منذ الدقيقة الأولى، بل ستبدأ من عند الدقيقة 49 من عمر اللقاء وبهدف لكل فريق مثلما كان اللقاء قبل توقف، حيث أحرز فريق سموحة الهدف الأول في اللقاء عن طريق حسام حسن بينما تعادل لفريق بيراميدز اللاعب فيستون ماييلي.

علاوة على ذلك يتم إكمال المباراة بنفس اللاعبين والإنذارات، ولا ننسى أن الهاني سليمان حارس عرين سموحة لن يستطيع حراسة مرمى الفريق بسبب حصول على بطاقة حمراء في المباراة، بالتالي يكمل الفريق السكندري المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

ترتيب فريق بيراميدز في دوري نايل

يعتلي فريق بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة حصل عليها الفريق بعد 26 مباراة، حقق الفوز في 19 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر لقاء وحيد فقط.

في المقابل يتواجد فريق سموحة في المركز السابع برصيد 39 نقطة حصل عليهم من 26 مباراة خاضها الفريق في مسابقة الدوري.

موعد مباراة الفريقين والقناة الناقلة

تنطلق صافرة الحكم اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وينقل اللقاء عبر الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري وهي قناة أون تايم سبورت 1.