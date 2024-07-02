أغلى هواتف آبل ايفون 14 برو ماكس متوفر بالتقسيط وبدون فوائد من نون السعودية مع خصم رائع

ايفون 14 برو ماكس من أفخم وأشيك وأغلى هواتف شركة أبل الأمريكية، حيث يأتي بمواصفات عالمية مذهلة جعلته يستحق الشراء، والهاتف يعمل بنظام تشغيل iOS 16، ويحتوي على معالج A16 Bionic، ويأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68، مع دعم الجوال لجميع شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس الـ 5G، ويحتوي على كاميرات ممتازة تقدم أفضل الصور والفيديوهات، وتم تطوير عدسات السلفي مع إضافة الاوتوفوكس، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من نون السعودية.

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من نون السعودية

سوف نتعرف على سعر iPhone 14 Pro Max بالتقسيط من نون السعودية وهو كما يلي: –

سعر الهاتف قبل الخصم 5799 ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم 5170 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

نسبة الخصم تبلغ 629 ريال سعودي، مع ضمان لمدة عامين.

قيمة القسط الشهري للهاتف 431 ريال سعودي لمدة 12 شهر بفائدة صفر %.

كما توفر نون السعودية خدمة التوصيل مجاني والإرجاع مجاني.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

يأتي ايفون 14 برو ماكس بمواصفات خارقة جعلته يحتل المركز الأول في قائمة الهواتف الذكية وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

المعالج من شركة أبل الأمريكية من نوع A16 Bionic مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 5-core graphics. يدعم الهاتف تشغيل أحدث شبكة للاتصال وهي شبكة الـ 5G. الجوال يدعم تركيب 2 شريحة اتصال الأولى Nano SIM، والثانية شريحة إلكترونية نوعها eSim. يحتوي على سماعات خارجية تأتي بصوت ستيريو عالي ونقي. يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين تأتي بسعة 256 جيجا بايت مع 6 جيجا رام. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وتدعم الاوتوفوكس، كما يوجد بها عدسة ثانية من نوع Face ID خاصة بالعزل، والكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الأولي بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. الشاشة تأتي بشكل قطع يسمي الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بمساحة 6.7 إنش. يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 16. البطارية تأتي بسعة 4323 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 وات والشحن اللاسلكي الـ Magsafe بقوة 15 وات والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وات.

مميزات ايفون 14 برو ماكس

يمتلك iPhone 14 Pro Max مميزات رائعة تجعل الهاتف يتفوق على جميع الهواتف الموجودة بالأسواق، حيث يأتي الهاتف بخامات تصنيع ممتازة من واجهة درع السيراميك وسطح خلفي من الزجاج المركب الغير لامع، وفريم من معدن الاستانلس ستيل لحماية الهاتف من الصدمات والخدوش، كما يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim والشريحة الثانية من نوع eSim، ويدعم خاصية الـ NFC، ويأتي مقاوم للماء والغبار، ويأتي بسماعات خارجية بصوت ستيريو لنحصل على صوت مجسم وعالي، كما يدعم الهاتف جميع مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي، ويحتوي على ميكروفون إضافي لعزل الضجيج والضوضاء.