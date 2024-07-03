الان 24 ساعة من أغاني لولو .. تردد قناة وناسة الجديد نايل سات 2024 لمتابعة جميع اغاني وبرامج وناسة

تصدر تردد قناة وناسة الجديد نايل سات 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة حيث تعتبر من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي حيث تقدم محتوى تعليميًا وترفيهيًا يجذب الأطفال ويثري حياتهم اليومية، وتعرض القناة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي تهدف إلى تحسين سلوكهم وتعليمهم القيم الإيجابية بطريقة ممتعة، ومن أجل تحسين جودة البث وتقديم تجربة مشاهدة أفضل، تم تغيير ترددات قناة على القمر الصناعي نايل سات ، ويمكن للمشاهدين الآن الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة أعلى وصورة أوضح.

تردد قناة وناسة الجديد نايل سات 2024

تم تحديث تردد قناة وناسة الجديد نايل سات 2024 من أجل توفير محتوى تعليمي وترفيهي مميز للأطفال من أجل ضمان جودة عالية وتجربة مشاهدة ممتازة، وكذلك تم تحديث ترددها على القمر الصناعي عرب سات، وإليكم تفاصيل هذه الترددات:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

مستوى الجودة: HD.

2- تردد القناة على عرب سات

التردد:11270

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة الجديد نايل سات 2024

يمكنك تنزيل تردد قناة وناسة الجديد نايل سات 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية باستخدام جهاز التحكم عن بعد :