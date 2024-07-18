رسميا لينك منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة من وزارة العمل العراقية

ارتفعت مؤشرات البحث عن منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 خلال الساعات الراهنة لأن من خلالها يمكن التحقق من القبول ضمن الرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والفقر الذي يعاني منه العديد من المواطنين في العراق نتيجة للركود الاقتصادي، فقد شهد برنامج الرعاية الاجتماعية إقبالًا كبيرًا حيث تقدم أكثر من ربع مليون مواطن للحصول على الدعم.

منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

يستطيع المستفيدين الاستعلام عن مدى قبولهم من خلال منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي .

اختر قسم “الرعاية الاجتماعية”.

اختر “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق”.

قم بتحديد المحافظة التي تنتمي إليها.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل رقم الهوية وكود التحقق الخاص بك.

اضغط على زر “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

ستظهر لك قائمة بجميع أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاطلاع على أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية والتأكد من وجود اسمك ضمن القائمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، حيث ينبغي أن ننوه إلى أن الحكومة العراقية وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن المتقدم من الانضمام إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي شهري وثابت لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

ومن ضمن الشروط المحددة للتأهل للحصول على الرعاية الاجتماعية هي كما يلي:

أن يتراوح عمر المتقدم من الذكور مابين 18 و60 عامًا.

وأما بالنسبة للإناث، يجب أن يتراوح العمر ما بين 15 و55 عامًا.

ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري الحد الأقصى المسموح به، والذي تحدده الجهات المعنية.

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

وهذه الشروط تضمن أن الدعم يصل إلى الأسر والأفراد الأكثر حاجة، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يتم إيصال الدعم إلى كل الأشخاص المحتاجين وكذلك الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل.