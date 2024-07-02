من هنا .. شروط التسجيل في سكنات عدل 3 2024 وخطوات التسجيل

برنامج “سكنات عدل 3” يشكل نقطة أساسية في خطة الإسكان بالجزائر، إذ يسعى لتقديم خيارات سكنية ذات جودة عالية وأسعار تتناسب مع إمكانيات الطبقات الوسطى، ينتمي هذا البرنامج ضمن خطط الحكومة لرفع مستوى الحياة ودعم الأمان الإجتماعي والنمو الاقتصادي، وتتمتع الوحدات السكنية بتصاميم متميزة ومواصفات عالية الجودة، وسنوضح لكم في هذا المقال الشروط الضرورية للتسجيل في هذا البرنامج.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3 2024

لضمان الإنضمام إلى برنامج “سكنات عدل 3″، يجب على المتقدمين الإلتزام بمجموعة من المعايير والشروط المحددة:

يطلب من المتقدمين التأكيد على عدم امتلاكهم لأي مسكن أو الحصول على دعم مالي للسكن في السابق.

كما يتوجب على المتقدم دفع 25% من قيمة الوحدة السكنية كدفعة أولى.

يجب على المتقدم إثبات القدرة المالية لتغطية الأقساط المتبقية.

ينبغي أن يتم سداد كافة الأقساط قبل أن يبلغ المتقدم سن السبعين.

في حال التأخير عن دفع ثلاثة أقساط متتالية، سيتم تطبيق غرامة بنسبة 5%.

تحتفظ الحكومة بالحق في إلغاء العقد إذا تخلف المتقدم عن الدفع لمدة ستة أشهر متواصلة.

يجب إدخال رقم الضمان الاجتماعي الصحيح أثناء عملية التسجيل.

يشترط إستعمال وثائق هوية صالحة وحديثة مثل البطاقة الوطنية أو رخصة القيادة لإتمام التسجيل.

لن يتم قبول التسجيل بوثائق هوية قديمة أو رخص قيادة ورقية، وسيعتبر باطلا في نظام التسجيل الإلكتروني.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 2024

للتسجيل في برنامج “سكنات عدل 3″، يرجى اتباع الإرشادات الآتية: