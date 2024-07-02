طريقة عمل ماسك الشوفان والعسل لتقشير الوجه وإزالة التجاعيد

ماسك الشوفان والعسل من الماسكات الطبيعية التي تساعدنا على إزالة خلايا الجلد الميتة وتعيد إصلاحها من جديد، ويعمل على ترطيب البشرة بفضل احتوائه على بعض العناصر الهامة التي تعمل على تغذية البشرة، وإزالة الدهون والبثور المتراكمة داخل مسام البشرة المفتوحة، كما يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، وطريقة تحضير الماسك بسيطة وسهلة ولا تتطلب منا وقت طويل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك الشوفان والعسل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بأسهل الخطوات.

مكونات عمل ماسك الشوفان والعسل

يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الشوفان والعسل لتبييض الوجه والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. نترك الخليط لمدة عشر دقائق جانبًا حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم بتوزيع الخليط على البشرة برفق، ثم نتركه لمدة ساعة حتى يجف. بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه لمدة عشر دقائق حتى نتخلص من خلايا الجلد الميتة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق. يفضل استخدام الماسك مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

ماسك الشوفان والنشا لتبييض الوجه

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، ثم نقوم بإضافة القليل من ماء الورد ونقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس، بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه برفق ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، كما يفضل استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة في أسرع وقت.