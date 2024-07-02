“بكبسة زر”.. استخراج كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 الموقع الرسمي للوجبات

أثارت كشوفات المقبولين في نقل النفوس ضجة كبيرة، خاصة وأن هذه الخدمة تهم ملايين المواطنين داخل محافظات العراق، ويرغبون في التعرف على الوجبات التي يتم صدورها مباشرة بعد الإنتهاء من أعمال ودراسة كافة الطلبات المقدمة، حتى أن الخدمة تكون تحت إشراف وزارة الداخلية، ويمكنك الإطلاع على الكشوفات وجميع الوجبات بعد رفعها على بوابة المواطن الحكومية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية استخراج كشوفات نقل النفوس بالعراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبات الجديدة بمختلف محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الدخول إلى بوابة المواطن الحكومية.

ثم يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يتم اختيار الوجبة الجديدة التي عليها الدور.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالوجبة.

النقر على زر “بحث”.

ليتم في نهاية الأمر عرض كشوفات الوجبة الجديدة من المقبولين في نقل النفوس.

وثائق التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق

تتمثل أبرز الوثائق التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم القبول في خدمة نقل النفوس داخل محافظات العراق، والعمل على تعديل البيانات الشخصية، كما يلي:-