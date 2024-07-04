الان moed.gov.sy نتائج البكالوريا حسب الاسم سوريا 2024 “دمشق – حلب – حمص – درعا – حماه” وجميع المحافظات

تصدرت نتائج البكالوريا حسب الاسم سوريا 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الراهنة إذ من المقرر الإعلان عن تلك النتائج بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد ورود العديد من الأخبار التي تؤكد أن نتائج دورة يونيو 2024 قيد التجهيز والرفع من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية السورية، ولذا، سنستعرض معكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن هذه النتائج باستخدام الاسم أو رقم الاكتتاب، وذلك عبر الروابط الرسمية التابعة لوزارة التربية السورية.

نتائج البكالوريا حسب الاسم سوريا 2024

ينتظر الجميع إعلان نتائج البكالوريا حسب الاسم سوريا 2024 وذلك بعد أن فرغ طلاب الشهادة الثانوية من أداء امتحانات لتلك المرحلة في جميع الشعب العلمية والأدبية، وتتبع وزارة التربية السورية عادةً بإعلان نتائج البكالوريا قبل نتائج الصف التاسع الأساسي، مما يزيد من شغف وانتظار الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج.

وتعتبر نتائج البكالوريا مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، حيث يتحدد من خلالها مسارهم الدراسي الجامعي والجامعة التي سيلتحقون بها، لذا يعيش الطلاب هذه الفترة بترقب وقلق منتظرين بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية.

خطوات استخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم سوريا 2024

وأما بالنسبة لطريقة إعلان نتائج البكالوريا حسب الاسم سوريا 2024 فستتم إما إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت من خلال المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية السورية، أو من خلال المؤسسات التعليمية التي يتبعها الطلاب.

والآن، سنستعرض معكم خطوات متابعة الاستعلام عن نتائج البكالوريا حسب الاسم سوريا 2024 وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية السورية.

أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت.

ابحث عن خيار “بوابة النتائج الامتحانية” في الصفحة الرئيسية واضغط عليه.

اختر “نتائج امتحان الشهادة الثانوية” من بين الخيارات المتاحة.

حدد الشعبة التي ينتمي إليها الطالب، سواء كانت علمية أو أدبية.

اختر المحافظة التي يتبعها الطالب من القائمة المتاحة.

أدخل اسمك كاملا في الخانة المحددة

وأدخل بعدها رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

اضغط على زر “بحث” لعرض النتائج.

وبعد قيام الطالب بهذه الخطوات، ستظهر درجاته في جميع المواد الدراسية حالما يتم رفع النتائج من قبل الجهات المختصة.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية السورية قد شكلت لجان متابعة لمراقبة سير أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات حيث قام معاون وزير التربية للشؤون التربوية، ومدير الرقابة الداخلية بوزارة التربية، ومدير تربية حلب بتفقد مركز التصحيح في ثانوية الباسل للمتفوقين بحلب، وقد تأكدوا من انتظام أعمال التصحيح في كافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب لهذا العام الدراسي.