الآن رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر بوابة التعليم الفني وموقع نتيجة نت

مع زيادة البحث لدى مئات الالاف من الطلاب خلال الوقت الراهن حول نتائج الدبلومات الفنية 2024، تعد بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg هي واحدة من أهم المصادر الرسمية للحصول على النتيجة، كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور إعلانها من خلال موقع نتيجة نت لإعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 برقم الجلوس فقط، حيث بدأت مراكز الكنترول في جميع المحافظات في رصد درجات نتائج الدور الأول للدبلومات الفنية، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي لجميع الأنظمة الدراسية في غضون الأيام القليلة القادمة.

بوابة التعليم الفني وموقع نتيجة نت طريقك للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

هذا وتعتبر بوابة التعليم الفني الموقع الرسمي لإعلان نتائج الدبلومات الفنية، بالإضافة الى موقع نتيجة نت، أحد المواقع الهامة والكبرى لرصد وإعلان النتائج بسهولة ويسر، ناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية الفنية بعدم الانسياق وراء أي مواقع أخرى غير معتمدة، وأشارت عدة مصادر أنه تم تطوير سيرفرات الموقع لتتمكن من تحمل الضغط الهائل المتوقع من الطلاب، الذين يبلغ عددهم 900 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بسهولة

للاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة فور اعتمادها، اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم: قم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.

الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني: ابحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الفني على الموقع.

اختيار أيقونة نتائج الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول: انقر على الرابط المخصص لنتائج الدبلومات الفنية لعام 2024.

إدخال البيانات المطلوبة:

اكتب الاسم الكامل للطالب.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

في الحقل المخصص للشعبة، اختر الشعبة التي ينتمي إليها الطالب سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو فندقية.

عرض النتيجة: بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتائج.

كما يمكن الحصول على النتيجة فور إعلانها بسهولة ويسر عبر موقع نتيجة من برقم الجلوس فقط من خلال رابط الموقع (هنــــا)

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