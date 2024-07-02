رابط وخطوات حجز شقق الأوقاف 2024 لمتوسطي الدخل والشروط والأوراق المطلوبة

رابط وخطوات حجز شقق الأوقاف 2024، من أكثر الأمور التي باتت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة محدودي الدخل والغير قادرين على شراء وحدات سكنية خاصة بالأسعار المبالغ فيها، وأعلنت وزارة الأوقاف عن تخصيص رابط الكتروني لحجز الشقق التي أعلنت عنها لمحدودي الدخل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة….

رابط وخطوات حجز شقق الأوقاف 2024 لمتوسطي الدخل

تتزايد عمليات البحث عن شروط حجز شقق الأوقاف التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف خلال الأيام الأخيرة ، إلا أنها وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على شقق الأوقاف، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

أن يلتزم المتقدم بدفع مصروفات الصيانة والغاز والكهرباء واستهلاك المياه.

كما يجب أن يلتزم المتقدم بدفع كافة المصروفات الخاصة بنقل الملكية والمصاريف الإدارية التي سوف تعلن عنها هيئة الأوقاف طبقاً للشروط المعلن عنها.

أن يلتزم المتقدم أيضاً بدفع أقساط الشقة في الموعد المحدد دون تأخير.

ملحوظة هامة: يحق للهيئة فسخ العقد في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط .

كما يلتزم المتقدم بعدم استخدام المحلات لأغراض تجارية تضر بالمصلحة العامة.

ما هي الأوراق المطلوبة لحجز شقق الأوقاف 2024

وأعلنت وزارة الأوقاف عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الأوقاف 2024، والتي جاءت كالتالي: