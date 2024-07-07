ازاي انتوا مش عارفين اللعبة الجميلة دي!.. التحديث الجديد من لعبة كول اوف ديوتي Call of duty mobile.. هذا الإصدار متوافق مع جميع الأجهزة

التحديث الجديد من لعبة كول اوف ديوتي Call of duty mobile يبحث عنه كثيرا عشاق اللعبة، وذلك لأنه يمكن تحميل على جميع الأجهزة الذكية، حيث أعلنت الشركة المطورة للعبة الفترة الأخيرة عن توفيرها تحديث جديد بإضافات وتحسينات مختلفة، لذلك نجد عدد كبير من اللاعبين يرغبون في الحصول على النسخة الأحدث من أجل تجربة الإضافات، وفي السطور القادمة سنوضح لكم جميع التفاصيل.

التحديث الجديد من لعبة كول اوف ديوتي Call of duty mobile

في التحديث الجديد من لعبة كول اوف ديوتي Call of duty mobile بعض الأدوات التي ساهمت في زيادة مستوى اللعبة، خاصة بعد أن آخر تحديث تم على اللعبة في عام 2023، لذلك ينتظرون المستخدمين التحديث الجديد لمعرفة ما به من إضافات جديدة.

وبناءً على ذلك فإن التحديث الجديد لن يخيب ظن الكثير من المستخدمين وجاء بتعديلات جديدة من بينها إضافة خرائط جديدة، استكشاف بعض المناطق الجديدة، القيام ببعض التعديلات على الأسلحة وإضافة أسلحة متطورة، كما حرصت الشركة المطورة للعبة على إصلاح جميع الأعطال الفنية التي كانت تحدث من قبل، بالتالي يستطيع اللاعب إكمال اللعب دون أي مشاكل.

تنزيل التحديث الجديد من لعبة كول اوف ديوتي Call of duty mobile

التحديث الجديد من اللعبة متاح لجميع الهواتف، ويتم الحصول عليه من خلال الالتزام بالخطوات الآتية: