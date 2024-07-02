طريقة عمل الكرواسون المغربي بالزبدة أحلى فطائر هشة تقدميها لأطفالك

الكرواسون المغربي بالزبدة ألذ وأطيب الفطائر الخفيفة، والتي تقدم على وجبة الإفطار مع كوب من الحليب والشاي الساخن الذي يعطي له مذاق رائع، كما يتميز الكرواسون بخفة قوامه وشكله الرائع الذي يجذب الناس لتناوله، وهو من المخبوزات الفاخرة غالية الثمن ونجد عليها إقبال كبير داخل المخابز ومحلات الحلواني، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري على طريقة عمل الكرواسون المغربي بالزبدة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل الكرواسون المغربي بالزبدة

يتكون الكرواسون من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

أربع أكواب من الدقيق.

ربع كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

حبة بيض.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب من الماء الدافئ للعجن.

قالب زبده مجمد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الكرواسون المغربي بالزبدة بأسهل الخطوات وهي كما يلي: –

نقوم بتقلب الخميرة الفورية مع السكر، ثم نضيف إليهم الماء ونتركهم جانبًا حتى تتفاعل الخميرة تمامًا. نضيف باقي المكونات، ثم نقلبهم جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا. نقوم بإضافة الدقيق للخليط، ثم نعجن بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة. نقوم بإضافة الزبدة المذابة للخليط، ثم نعجن بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة الملمس. نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

طريقة تشكيل الكرواسون المغربي بالزبدة

نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة سميكة الحجم، ثم نقوم بدهن الفطيرة بالزبدة المجمدة حتى نغطيها تمامًا، ثم نقوم بتقطيعها إلي مثلثات متساوية، ونلفها على شكل رول كما موضح بالصورة حتى تأخذ الشكل المناسب، ثم نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزيت ونرص عليها قطع الكرواسون ونتركها بدرجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف حجمها، بعد ذلك نقوم بدهن وجه الفطائر بالحليب، ثم نضع الصينية داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر ويصبح لون القطع ذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ونقوم بتقديم الكرواسون من الشاي وبألف صحة وهنا.