راتبك زاد 600 ألف دينار بقرار وزارة المالية!!.. خبر سار لجميع الموظفين في العراق الان!.. شوف الراتب بعد القرار

كشفت وزارة المالية العراقية، عن بعض القرارات التي تحمل الفرحة الملائمة لجميع الموظفين داخل الدولة والعاملين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث إن من أبرز الموضوعات التي يتساءل عنها العاملين في الوقت الحالي، هو الزيادة التي تم الإقرار عنها خلال الفترة الأخيرة، وكان ذلك ضمن جدول الموازنة الجديدة للدولة، إلا أنه حتى الأن جاري العمل على دراستها للتصويت من قبل مجلس النواب، وتوفير التمويل للازم توزيعه على كافة الموظفين باختلاف درجاتهم الوظيفية، وتصل قيمتها لـ 200% على الراتب الأساسي.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين في الدولة

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين لكافة العاملين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

ليتم إدخال البيانات الخاصة بالموظف.

النقر على زر “بحث”.

وفي نهاية الأمر يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب وبالزيادات الجديدة في حالة إذا تم العمل على تطبيقها.

جدول رواتب الموظفين الجديد في العراق

أما عن الجدول المنوط تطبيقها بما يشمل جميع الموظفين والعاملين في دولة العراق، بعد أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة، كما يلي:-